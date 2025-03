Competição de robótica e atrações culturais movimentam Brasília neste fim de semana

Neste fim de semana, Brasília será palco da maior competição brasileira de robótica, promovida pelo Sesi, no Centro Internacional de Convenções do Brasil. O evento vai até sábado (15) e conta com a participação de mais de 2 mil estudantes; a entrada é gratuita.



No Park Shopping, a festa surpresa da Mônica oferece diversão para a família até 13 de abril. No sábado, Mariana Xavier brilha em "Antes do Ano que Vem" no Teatro Sesc do Gama, com entrada mediante a doação de um quilo de alimento.



Simultaneamente, o espetáculo "Elis Plural Elis" celebra a trajetória de Elis Regina no Sesc Presidente Dutra. Ainda no sábado, a Companhia de Comédia G7 apresenta "Me engana que eu posto" no Teatro La Salle.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!