Confira a programação para o fim de semana no Distrito Federal

O fim de semana chegou, e o quadro Programe-se traz as melhores dicas para os brasilienses curtirem no Distrito Federal. Neste sábado (16), às 20h, e no domingo (17), às 19h, o Complexo Cultural Ibero-Americano recebe o “Concerto Negro”, idealizado por um dos ídolos da Música Popular Brasileira, Martinho da Vila, com o maestro Leonardo Bruno. Ainda no sábado, o cantor sertanejo Daniel Santana vai gravar um DVD, no Dom Donca Cozinha em Bar, no Recanto das Emas, a partir das 20h.



Os brasilienses também podem apreciar o espetáculo “Leão Rosário”, uma adaptação de Rei Leão de Shakespeare em enlace com a trajetória do artista brasileiro Arthur Bispo do Rosário. As sessões acontecem de quinta a sábado, às 20h, e domingo, às 18h, no CCBB, até o dia 8 de dezembro. Para os fãs de rock, no domingo, às 20h, a banda Revisiting Creedence traz à Brasília um show com clássicos do gênero, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.