Iniciativa gratuita ajuda na declaração do Imposto de Renda no DF

No Distrito Federal, um projeto voluntário do Conselho Regional de Contabilidade e estudantes de ciências contábeis oferece assistência gratuita para a declaração do Imposto de Renda. O serviço é destinado a contribuintes que tiveram uma renda anual de até R$ 50 mil. A orientação ocorre às sextas-feiras, das 8h ao meio-dia, na delegacia da Receita Federal localizada no Setor Autarquia Sul.



