Reforço no Programa Vai de Graça aumenta linhas de ônibus em Brasília

A partir do próximo domingo, dia 6, o programa Vai de Graça terá um aumento com a adição de 27 linhas e 119 novas viagens. As regiões beneficiadas incluem Recanto das Emas, Riacho Fundo 2, Samambaia, Guara 1 e 2, Ceilândia, Sol Nascente, Itapoã e Paranoá. Além disso, a linha 023.1 foi criada para conectar o terminal da Asa Sul ao zoológico, com saídas a cada 30 minutos entre 8h e 17h30 aos domingos e feriados, utilizando veículos conhecidos como "zebrinha".



