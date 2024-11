Confira a programação para o fim de semana no Distrito Federal

O fim de semana chegou e, com ele, muitos eventos imperdíveis no Distrito Federal. O quadro Programe-se revela as melhores opções de lazer e diversão para os brasilienses. No sábado, o espetáculo audiovisual O último tango chega ao Teatro de Sobradinho, em sessões às 16h e às 20h. A entrada é gratuita. Também às 20h, o Festival Sesc Canta Comerciário vai premiar os melhores cantores locais. O evento começa às 20h, no Teatro Sesc Taguatinga.



No ParkShopping, o Bosque dos Monstrinhos – Uma Exposição Arrepiante promete divertir crianças e adultos com um “mundo admiravelmente assustador”, na praça central. A entrada é gratuita. Pessoas de 3 a 14 anos podem participar das oficinas infantis.