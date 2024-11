Confira a programação para o fim de semana no Distrito Federal

A programação para este fim de semana no Distrito Federal está recheada de eventos. Os brasilienses podem escolher entre shows de música, exposição de arte, teatro e feiras. Em destaque, o Record nas Cidades acontece neste sábado (26), em Samambaia. A festa vai contar com prestação de serviços, prêmios e muita música. Ainda na região administrativa, em frente a Subprefeitura da Expansão de Samambaia, acontece o Momento Cultural Itinerante, organizado pela administração da cidade, com diversas apresentações de artistas. O evento é gratuito e para toda a família.



Para os amantes das artes plásticas, a exposição “Parcerias” chegou ao Metropolitan Hotel Brasília. Em homenagem ao artista plástico e idealizador do projeto, Nemm Soares, a mostra, que tem entrada franca, vai até o dia 25 de novembro. Já no Sesc Taguatinga Norte, quem gosta de teatro pode assistir à peça “Ípisilon”, o espetáculo de ficção científica que reproduz uma tragédia ocorrida na periferia do DF. No Pátio Brasil, as gestantes que estão em busca de itens para o enxoval do bebê poderão ir à 11ª Edição da Feira da Gestante. O evento vai até domingo (27), com 50 lojas de todo o Brasil.