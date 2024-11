Confira a programação para o fim de semana no Distrito Federal

O fim de semana chegou no Distrito Federal e, com ele, uma programação recheada de eventos entre shows de música, festivais e muito mais. Neste sábado (30), às 8h, a região administrativa de São Sebastião recebe mais uma edição do Record nas Cidades. Às 20h30, “O Grande Encontro do Samba” chega à Arena BRB Nilson Nelson, com shows de Alcione, Jorge Aragão e Fundo de Quintal. Já às 21h, o festival Estilo Brasil desembarca no Centro de convenções Ulysses Guimarães, com a apresentação de Xamã, Poesia Acústica e Lourena.



No dia 4 de dezembro, no Casapark, tem lançamento do livro “O Cara da Plebe”. Nele, o fundador da Plebe Rude, Phillipe Seabra, narra a trajetória da banda e os bastidores da cena do rock de Brasília, que marcou gerações.