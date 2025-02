Construtora distribui kits de material escolar a filhos de funcionários em Brasília

Uma construtora em Brasília distribuiu 3.500 kits de material escolar para filhos e netos de seus funcionários, incentivando a educação e dignidade no retorno às aulas. Amilton Pereira, funcionário há 20 anos, destaca o valor do kit na tradição familiar e no desenvolvimento dos filhos na construção civil. "Esse kit é um tesouro", afirma. O empresário Paulo Octávio realiza essa ação há 32 anos, contribuindo positivamente para a vida de muitas famílias.