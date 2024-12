Corte de gastos do governo federal ameaça redução do ITBI em Brasília

A aprovação do pacote de cortes de gastos do governo federal pode comprometer a redução do ITBI em Brasília, que prevê a diminuição do imposto sobre imóveis novos. O corte nos repasses do Fundo Constitucional do DF, que passaria a ser corrigido pelo IPCA, poderia gerar um déficit de mais de R$ 700 milhões por ano, afetando serviços essenciais, como saúde. O governador Ibaneis Rocha tem mobilizado esforços políticos para evitar o impacto dos cortes, com apoio de autoridades como o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. A expectativa é que a mobilização vença, preservando o fundo e a redução do ITBI.