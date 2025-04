CPI do Rio Melchior realiza primeira reunião e aprova convocações

A CPI do Rio Melchior teve sua primeira reunião na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Foram aprovados cinco requerimentos para convocar representantes da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal, o Instituto Brasília Ambiental e a Secretaria do Meio Ambiente.



O objetivo da CPI é identificar os responsáveis pela degradação das águas entre Samambaia e Ceilândia. Uma nova reunião está marcada para quinta-feira com apresentação de cronograma e plano de trabalho. Os parlamentares também querem ouvir os moradores da região para identificar as empresas responsáveis pela poluição.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!