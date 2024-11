Crianças apaixonadas pela astronomia são escolhidas como embaixadoras do Planetário

Em celebração aos 50 anos do Planetário de Brasília, três crianças apaixonadas pelo conhecimento científico foram escolhidas para serem embaixadores do local. Eles têm a missão de incentivar outras crianças e jovens a mergulharem no mundo da astronomia.



Theo e Luna foram dois dos selecionados. Os pequenos são irmãos e dividem a mesma paixão pela ciência. Desde cedo, a dupla recebe estímulo dos pais para desenvolver o gosto pelo conhecimento e já ganhou várias medalhas em olimpíadas.



Com o mesmo gosto pelo saber, o Mikhael também vai ter a missão de instigar jovens e crianças a se interessarem pelo espaço. Ele foi o terceiro selecionado para representar o Planetário. Animado, o menino fala sobre a importância do local: “a mensagem que eu vou levar para as pessoas é para que elas venham para o Planetário, porque aqui elas vão aprender muito mais do que já sabem sobre o universo”.