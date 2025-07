Criminosos invadem garagem de condomínio, ateiam fogo em carro e fogem

Dois homens invadiram a garagem de um condomínio em Taguatinga Sul (DF) e incendiaram um carro. Outro veículo acabou atingido pelas chamas. Câmeras registraram dois homens pondo fogo nos carros e fugindo. A proprietária do primeiro carro queimado afirmou não ter conflitos com ninguém. Segundo outra moradora, roubos anteriores já ocorreram no local. "Semana passada entraram aqui duas vezes", disse ela.



Apenas um dos carros tinha seguro. Foi registrado um boletim de ocorrência na 21ª Delegacia de Polícia de Taguatinga Sul, mas nenhum suspeito foi identificado até agora. As vítimas, temendo pela segurança, consideram mudar-se do condomínio.



