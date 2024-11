Decoração com luzes para o Natal necessita de cuidados na instalação e manutenção

É difícil imaginar alguém que não se encante com a beleza das decorações de Natal. Em Taguatinga (DF), um homem enfeita a casa não apenas para receber visitas, mas também para homenagear a mãe, que fazia aniversário no dia 24 de dezembro. Nesta reportagem, você vai descobrir que, além do gesto de amor, há muito cuidado envolvido na montagem e manutenção dessa decoração, alimentada por energia elétrica, exigindo atenção especial para garantir a segurança e o bom funcionamento durante as festividades.