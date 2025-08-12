Logo R7.com
Defesa nega acusações contra mulher que se passava por enfermeira no Gama (DF)

Advogado afirmou que não há crime e estratégia não será divulgada à imprensa

DF Record|Do R7

Uma clínica localizada no Gama (DF) está sob investigação da Polícia Civil por acusações de uso de documentos falsos e exercício ilegal da profissão de enfermagem. O advogado da acusada declarou que ela apresentou diploma regular ao Conselho Regional de Enfermagem e não cometeu os crimes. Ele também informou que a estratégia de defesa não será divulgada publicamente.

No entanto, o conselho afirmou que a clínica operava sem autorização e a profissional atendia clientes em procedimentos estéticos sem habilitação específica. A investigação continua em andamento.

