Defesa nega acusações contra mulher que se passava por enfermeira no Gama (DF)

Uma clínica localizada no Gama (DF) está sob investigação da Polícia Civil por acusações de uso de documentos falsos e exercício ilegal da profissão de enfermagem. O advogado da acusada declarou que ela apresentou diploma regular ao Conselho Regional de Enfermagem e não cometeu os crimes. Ele também informou que a estratégia de defesa não será divulgada publicamente.



No entanto, o conselho afirmou que a clínica operava sem autorização e a profissional atendia clientes em procedimentos estéticos sem habilitação específica. A investigação continua em andamento.



