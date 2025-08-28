Deputado Alberto Fraga sinaliza pré-candidatura ao GDF com perfil conservador

O deputado Alberto Fraga manifestou sua intenção de concorrer ao governo do Distrito Federal nas eleições de 2026. Filiado atualmente ao Partido Liberal, mas aberto à mudança de legenda, ele mantém amizade com a candidata Celina Leão e critica a possibilidade de reeleição de Ibaneis Rocha em 2030.



A candidatura de Fraga representa uma alternativa para o eleitorado conservador. Ele já dialogou com duas legendas sobre sua possível candidatura e planeja competir por votos fora da esquerda contra a base política atual.



