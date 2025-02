Deputados distritais retomam trabalhos na Câmara Legislativa do DF

Os deputados distritais retomaram atividades na Câmara Legislativa do Distrito Federal em uma sessão solene. A vice-governadora Celina Leão destacou a importância do diálogo contínuo com os deputados, sublinhando: "Nós conseguimos avanços significativos em várias áreas do governo. Muitos deles passam aqui pelo poder legislativo e nós temos esse diálogo aberto com todos os deputados." Dos 24 deputados, 17 estiveram presentes, priorizando temas como transporte, saúde e educação. O Plano Diretor de Ordenamento Territorial também está sob análise, com expectativa de votação antes do segundo semestre. A Câmara contará com duas novas comissões em 2025, focando nos direitos das mulheres e na saúde.