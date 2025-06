Desvio na Epig (DF) deve durar 120 dias para avanço das obras no Trecho 2

Um novo desvio implantado na Epig (Estrada Parque Indústrias Gráficas), no Distrito Federal, deve durar aproximadamente 120 dias para viabilizar a continuidade das obras no Trecho 2 da via. A intervenção afeta cerca de 30 mil motoristas diariamente, intensificando os congestionamentos, especialmente nos horários de pico.



Entre as principais mudanças estão o reposicionamento da faixa reversa e o uso compartilhado da pista de concreto por ônibus e veículos. A parada de ônibus mais próxima foi realocada a 50 metros do Eixo Monumental, o que exigirá atenção redobrada dos usuários do transporte público.



Como parte do projeto, o Governo do Distrito Federal também planeja a construção de dois viadutos na região, com o objetivo de eliminar os semáforos entre a Octogonal e o Sudoeste, melhorando o fluxo viário a longo prazo.



Desde a implementação das mudanças, foram registrados pequenos acidentes, mas nenhum com gravidade. As autoridades reforçam a importância de atenção redobrada por parte dos condutores.



