Detran lança campanha educativa para reduzir acidentes nas férias escolares no DF

O Detran-DF (Departamento de Trânsito do Distrito Federal) lançou uma campanha educativa voltada a motoristas e pedestres durante o período de férias escolares. A ação inclui a distribuição de cartilhas com orientações de segurança e intensificação da fiscalização nas vias, com foco no uso do cinto de segurança no banco traseiro.



A campanha tem como objetivo reduzir o número de acidentes nessa época do ano, quando há maior circulação de crianças e ciclistas. Em julho de 2022, foram registradas 24 mortes no trânsito do DF; em 2023, esse número subiu para 30. Já em 2024, com as ações do Detran, o número caiu para apenas duas mortes, segundo o órgão. O objetivo é manter essa tendência de queda e reforçar a conscientização de condutores e pedestres sobre práticas seguras no trânsito.



