DF encerra 2024 com mais de 42 mil empregos formais; setor de serviços lidera crescimento

O Distrito Federal encerrou 2024 com um saldo positivo de mais de 42 mil vagas, com o setor de serviços liderando o crescimento. Ana Carolina, agora atendente em uma loja de maquiagens, atribui seu sucesso à qualificação em cursos específicos. Tatiane, que começou como assistente administrativa, em menos de cinco meses avançou para a gerência graças à capacitação. Especialistas destacam que as empresas buscam habilidades técnicas e comportamentais. A construção da carreira é gradual e requer paciência e dedicação.