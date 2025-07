DF Legal usa tratores para derrubar casas em área pública de Ceilândia (DF)

Nesta quarta-feira (9) em Ceilândia (DF), agentes do DF Legal, com apoio de tratores, realizaram a demolição de 30 construções irregulares em uma área pública. Algumas famílias, que alegam morar lá há mais de três anos, resistiram à remoção.



No terminal rodoviário próximo, ônibus foram danificados. Segundo a Polícia Militar, duas casas foram poupadas devido à presença de uma pessoa doente e de crianças. Oito famílias recusaram assistência social oferecida.



