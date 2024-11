DF registra mais de 2 mil acidentes com picadas de escorpião neste ano

A chegada das chuvas no Distrito Federal acende um alerta para os riscos de picadas de escorpiões. Isso porque com o aumento de água em caixas de energia, esgoto e bueiros, esses aracnídeos são forçados a buscar novos refúgios, se escondendo muitas vezes dentro das residências. Este ano, de janeiro até o começo deste mês, houve 2.182 ocorrências de picadas desses aracnídeos notificadas, dois casos a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado. No entanto, segundo a Secretaria de Saúde, o pico de registros é notificado entre outubro e dezembro.