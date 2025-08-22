Incêndios atingem mais de 200 hectares de vegetação no DF

Os bombeiros registraram 83 ocorrências de incêndios no Distrito Federal nesta quarta-feira (20). Na terça-feira (19) foram 67 ocorrências. Fatores como umidade baixa e temperatura alta contribuem para o aumento das queimadas. A temperatura variou de 16 graus pela manhã a 29 graus ao meio-dia, enquanto a umidade caiu de 55% para 20%. O Corpo de Bombeiros monitora as regiões críticas em tempo real.



