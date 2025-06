DF tem o maior índice de eficiência na localização de pessoas desaparecidas

O Distrito Federal se destacou por apresentar o maior índice de eficiência na localização de pessoas desaparecidas no Brasil, segundo o Anuário de Segurança Pública. A Secretaria de Segurança Pública informou uma redução de 18% no tempo que uma pessoa era considerada desaparecida, diminuindo de 148 para 122 horas.



As informações agora são rapidamente divulgadas para órgãos públicos e em redes sociais como Facebook e Instagram, em um raio de até 160 quilômetros. Não é mais necessário aguardar 24 horas para registrar um boletim, e as primeiras horas são cruciais para o retorno seguro dos desaparecidos.



