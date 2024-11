Divisão especial de combate ao terrorismo no DF recebe apoio de lideranças da oposição

A criação de uma divisão especial na Polícia do GDF para combater o terrorismo em Brasília recebeu apoio das lideranças da oposição, evidenciando a importância da segurança pública além das diferenças políticas. A decisão do governador Ibaneis Rocha, que respondeu rapidamente ao episódio do "homem-bomba" em frenta do STF, foi bem recebida, inclusive por figuras experientes como o ex-interventor de segurança Ricardo Capelli. Ele reconheceu a competência do delegado Sandro Avelar para liderar a divisão, mas ressaltou a necessidade de focar no monitoramento de redes sociais e inteligência. A medida reflete a urgência de atualizar a legislação brasileira para enfrentar a disseminação de conteúdos violentos, seguindo o exemplo da União Europeia.