Dois suspeitos prestam depoimento após corpo de homem ser encontrado esquartejado no DF

Dois suspeitos prestaram depoimento após corpo de homem ser encontrado esquartejado no Riacho Fundo 1, no DF. O delegado responsável informou que várias provas já foram coletadas, mas ainda não se pode determinar as circunstâncias do ocorrido ou a motivação do crime. O corpo da vítima foi recolhido e o local permanece preservado para perícia, que ainda acontece em uma área interna de um prédio. Segundo o delegado, é prematuro definir o envolvimento de qualquer pessoa.



