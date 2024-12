É Natal: programação cultural deste fim de semana no DF tem música e show de drones

O fim de ano chegou e, com ele, programações natalinas no Distrito Federal. O espetáculo musical É tempo de cantar está no Brasília Shopping, de quarta a domingo, até o próximo dia 21. Já na Estrutural, o Restaurante Comunitário vai receber o Natal Solidário, com apresentação de fit dance e a presença dos influenciadores Negão da BL e Dona Gisele, no sábado, das 8h às 14h. A entrada é gratuita.



Também no sábado, um show de drones enfeita o céu na Praça de Luz, em frente ao Parkshopping. Mas, atenção: se chover, o evento poderá ser adiado.