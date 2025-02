Economia do turismo no DF cresce e é discutida por empresários e ministro em Brasília

O ministro do turismo, Celso Sabino, participou de um encontro em Brasília com líderes empresariais para discutir a economia do turismo no Distrito Federal. Durante o evento, foram abordados resultados e expectativas para o setor, além do apoio federal em eventos comemorativos dos 65 anos de Brasília. Sabino ressaltou a importância de Brasília como destino turístico e a retomada do programa Salão Nacional do Turismo. Ele destacou que o turismo pode ser uma matriz econômica promissora para a capital, gerando empregos sustentáveis e fortalecendo a vocação local. A reunião também contou com a presença de autoridades políticas e representantes do setor produtivo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!