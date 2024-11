Eleição OAB-DF: oposição dividida e proposta eleitoreira foram decisivas na vitória de Poli

O advogado Paulo Maurício Braz Siqueira, o Poli, foi eleito, nesse domingo (17), o novo presidente da OAB-DF (Ordem dos Advogados do Brasil) para os próximos três anos – entre 2025 e 2027. O profissional integra a chapa OAB para Todos, que recebeu o correspondente a 41,37% dos votos válidos. Poli é graduado em direito desde 2002, mestre em direito tributário, além de professor universitário. Desde 2008 ele faz parte da OAB-DF onde atualmente é secretário geral.



A divisão dos votos da oposição somada a um erro de um candidato oposicionista garantiu a vitória do candidato da situação na eleição. Segundo o comentarista político Vladimir Porfírio, a promessa de isenção da anuidade para novos advogados feita pelo advogado Cleber Lopes facilitou a decisão da nova liderança. Para Porfírio, Cleber tinha chance de uma vitória acirrada, mas perdeu quando se antecipou com a proposta eleitoreira.