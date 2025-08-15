Logo R7.com
Eleições no Distrito Federal em 2026 tem aumento da polarização política

As divergências entre os candidatos é evidente mesmo sem ter confirmações oficiais das candidaturas

DF Record|Do R7

O clima político no Distrito Federal se intensifica com as eleições se aproximando. O pré-candidato do PSB, Ricardo Cappelli, critica o governador Ibaneis Rocha e a vice-governadora Celina Leão nas redes sociais.

O ex-deputado petista Geraldo Magelo também faz críticas ao governo atual, enquanto Leandro Grass, do PT, adota uma postura mais moderada. Em um evento da Abrasel, Celina Leão respondeu aos ataques à esquerda e pediu mais apoio à produção econômica. A polarização entre os candidatos é evidente mesmo sem confirmações oficiais das candidaturas.

