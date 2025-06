Em depoimento, homem que matou empresário em Sobradinho alega legítima defesa

O bombeiro aposentado, Ariston Ferreira Campos, se apresentou na 13ª Delegacia de Polícia em Sobradinho (DF) e foi indiciado por homicídio qualificado. Ele é acusado de matar o empresário Joardenes Rufino com um disparo no peito, sem chance de defesa.



As investigações revelam desentendimentos entre eles relacionados a uma reforma na hamburgueria da vítima. Durante o interrogatório, o acusado apresentou versões contraditórias, incluindo uma tentativa de legítima defesa, que foi descartada pela polícia.



Uma testemunha, que trabalhou na obra da hamburgueria, relatou ameaças feitas por Ariston , reforçando a ideia de um crime premeditado. Ele pode enfrentar de 12 a 30 anos de prisão.



