Empresas que facilitam ligação entre setor de telecomunicações e indústria são premiadas

A ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) e a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) premiaram empresas que desenvolveram novas tecnologias para ligar o setor das telecomunicações à indústria. Entre os ganhadores, está a startup brasiliense Indulge Me. A empresa foi premiada na categoria ‘Rede Privativa – Ecoturismo’.



Essa foi a 2ª edição do prêmio ABDI e Anatel de Redes Privativas 2024. O evento, que aconteceu em Brasília, recebeu inscrições de 26 projetos e premiou 12. Três em cada uma das categorias. Para o chefe de gabinete da ABDI, Leandro Cerqueira, em um ambiente que a tecnologia tem grande importância para as indústrias terem capacidade de se inserirem no mercado global, as redes privativas proporcionam maior estabilidade e permite desenvolvimento da indústria e do Brasil.