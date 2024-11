Encontro do Lide no DF reúne empresariado e especialista em capitalismo consciente

O capitalismo consciente é uma tendência global: tem revolucionado o mundo dos negócios e transformado a gestão de empresas. Por isso, o tema esteve no centro dos debates ocorridos no encontro entre o Lide (Grupo de Líderes Empresariais) do Distrito Federal, em parceria com o Sebrae, com empresários locais, nesta sexta-feira (22).



O ponto alto do encontro foi a palestra da especialista indiana em cultura organizacional Nilima Bhat. Ela discursou sobre a ideia de se alcançar resultados positivos para empresas, mas também para funcionários e sociedade. São negócios que se preocupam com questões ambientais, não somente com os lucros.



A plateia ouviu exemplos de empresas que adotam essa prática mundo afora e, claro, têm obtido resultados expressivos. “É necessário, no Brasil, implementarmos um capitalismo consciente, em que os empresários entendam a sua missão social. Que possam fazer as empresas crescerem de forma sustentável, mais humanas e contribuir com a sociedade”, analisou o presidente do Lide, Paulo Octávio.