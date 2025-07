Energia no Hospital Regional de Samambaia (DF) é restaurada; elevadores permanecem parados

A falta de energia no Hospital Regional de Samambaia (DF) afetou o funcionamento do local desde quarta-feira. Conforme a Secretaria de Saúde, a energia foi restabelecida, mas os elevadores ainda não operam.



Pacientes da ala obstétrica foram enviados para o Hospital Regional de Taguatinga (DF) como precaução. O problema resultou de um curto-circuito em um transformador, que foi substituído. A Neoenergia auxiliou no suporte técnico para resolver a situação.



