Entregadores de aplicativo do DF devem encerrar paralisação nesta terça-feira

Cerca de 80% dos entregadores de comida por aplicativo no Distrito Federal aderiram à paralisação. Eles exigem um reajuste na taxa mínima de entrega de R$ 6,50 para R$ 10, o fim das entregas agrupadas e a redução do raio de entregas para ciclistas.



Segundo Alessandro Sorriso, representante dos entregadores, os custos com equipamentos são todos arcados pelos próprios trabalhadores. Uma reunião nacional com lideranças de outros estados está prevista para discutir o futuro das negociações. "Sem nós, as plataformas não funcionam, precisam valorizar nossa mão de obra", afirmou Sorriso.



