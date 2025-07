Escorpiões em anexos do Congresso Nacional geram preocupação entre servidores

Os servidores dos anexos do Congresso Nacional enfrentam uma rotina de medo devido à presença crescente de escorpiões. Esses animais foram vistos em locais como mesas e banheiros, provocando apreensão entre funcionários. Um servidor relatou: "Já encontrei escorpião caindo do meu fone de ouvido."



A Secretaria de Saúde do Distrito Federal registrou um aumento de 37% nos acidentes com escorpiões neste ano. De acordo com o vice-presidente do sindicato dos servidores, a dedetização será reforçada nos dias 12 e 13 de julho. O Senado e a Câmara dos Deputados estão adotando medidas preventivas, como dedetizações periódicas e controle de vetores.



