Exclusivo: gravações podem confirmar versão de servidores contra diretoria do DER

Nesta quinta-feira (31), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, afastou das funções o diretor de Faixa de Domínio do DER, Lucas Santos de Farias, e o superintendente de Operações do órgão, Murilo de Melo Santos. Os servidores foram acusados por funcionários do departamento de impedir a fiscalização de painéis de LED instalados nas vias. De acordo com os diretores, as acusações seriam uma forma de retaliação. Vladimir Porfírio teve acesso, com exclusividade, a gravações que podem corroborar as denúncias feitas pelos servidores. Os áudios já foram enviados ao Ministério Público.