Falhas em trem do metrô causam atrasos e evacuação de passageiros no DF

Na tarde desta quinta-feira (21), um trem do metrô que saiu da rodoviária do Plano Piloto com destino a Ceilândia (DF) apresentou falhas técnicas por volta das 18h15. Os passageiros foram obrigados a descer na estação Guará devido à redução da velocidade para aproximadamente 20 km/h. Isso gerou lentidão nos outros trens e movimentação intensa nas estações durante o horário de pico. Após a evacuação do trem e seu recolhimento, a circulação foi normalizada.



