Falsa enfermeira é presa por atuar em clínica clandestina na Ponte Alta (DF)

Uma mulher foi presa no Gama após uma fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal. Ela se passava por enfermeira especialista em estética, usando documentos falsos, e oferecia procedimentos como harmonização facial e aplicação de botox.



A clínica onde ela atuava não tinha registro e seu diploma foi rejeitado pela instituição de ensino. Uma paciente, que não quis se identificar, relatou ter sido enganada: "Me senti lesada e com medo de fazer outros procedimentos". A Polícia Civil investiga os crimes de falsificação e exercício ilegal da medicina.



