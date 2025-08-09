Logo R7.com
R7 Brasília

Falsa enfermeira é presa por atuar em clínica clandestina na Ponte Alta (DF)

Ela se passava por enfermeira especialista em estética, usando documentos falsos como de harmonização facial

DF Record|Do R7

Uma mulher foi presa no Gama após uma fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal. Ela se passava por enfermeira especialista em estética, usando documentos falsos, e oferecia procedimentos como harmonização facial e aplicação de botox.

A clínica onde ela atuava não tinha registro e seu diploma foi rejeitado pela instituição de ensino. Uma paciente, que não quis se identificar, relatou ter sido enganada: "Me senti lesada e com medo de fazer outros procedimentos". A Polícia Civil investiga os crimes de falsificação e exercício ilegal da medicina.

