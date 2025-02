Filhote de tamanduá é resgatado no Lago Sul pela Polícia Militar Ambiental

Um filhote de tamanduá foi encontrado em um quintal de uma casa no Lago Sul (DF). A equipe da Polícia Militar Ambiental foi acionada para o resgate. No local, os policiais avaliaram que o animal estava saudável e sem ferimentos. Durante a operação, foi feito um trabalho cuidadoso, garantindo a segurança do filhote e dos moradores. O filhote foi capturado com cautela e posteriormente devolvido ao seu habitat natural em segurança.