Formatura do Proerd em Águas Lindas de Goiás reúne 430 estudantes

Águas Lindas de Goiás celebrou a formatura de 430 estudantes no programa Proerd, focado na resistência às drogas e à violência. Mariana Costa, uma das alunas, expressou sua gratidão pelos ensinamentos sobre respeito e a importância de evitar substâncias nocivas.



"Aprendi que não pode usar drogas, não pode beber bebidas alcoólicas, não pode fazer coisa errada, ter respeito com mais velhos e ter sempre educação com todas as pessoas", disse. A iniciativa, coordenada pelo 17º Comando Regional da Polícia Militar e com voluntários militares, busca plantar "sementinhas" para guiar crianças pelo caminho do bem.



Os alunos, como Amanda Rodrigues, de 11 anos, refletiram sobre suas aprendizagens em redações. "Aprendi com os policiais militares que a droga faz mal para mim, meus amiguinhos, e minha família", destacou. O evento contou ainda com a colaboração da Capelania Universal nas Forças Policiais, que oferece assistência espiritual e social às forças de segurança em todo o Brasil.



