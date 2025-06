Fraude do INSS: dois suspeitos detidos pela Polícia Federal em Sergipe

Dois suspeitos foram detidos temporariamente na Superintendência da Polícia Federal em Sergipe por participação em um esquema de descontos ilegais nos benefícios pagos pelo INSS. A polícia não divulgou os nomes ou as funções dos detidos.



Além das prisões, houve cumprimento de mandados de busca e apreensão e o bloqueio de cinco imóveis avaliados em R$ 12 milhões. A operação começou em abril deste ano e investiga irregularidades em benefícios previdenciários desde 2019. A operação já resultou no bloqueio de bens avaliados em mais de R$ 1 bilhão.



