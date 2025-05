Funcionárias que arrastaram menino autista pelo chão em clínica responderão em liberdade

Duas profissionais, uma psicóloga e uma fisioterapeuta, foram afastadas de uma clínica particular no Sia (Setor de Indústria Gráfica) após serem acusadas de maus-tratos a um menino de 8 anos com autismo. Elas pagaram fiança de R$ 3 mil cada e responderão em liberdade.



O incidente ocorreu quando o menino fugiu da clínica e foi abordado pelas funcionárias, conforme registrado por câmeras de segurança. O caso gerou indignação da mãe do menino e de várias entidades, e está sendo investigado pela Polícia Civil.



