GDF anuncia investimentos de R$ 500 milhões no Parque Urbano do Setor O, em Ceilândia (DF)

O governador Ibaneis Rocha anunciou investimentos de R$ 500 milhões para melhorias no Parque Urbano do Setor O, em Ceilândia (DF). As benfeitorias incluem a instalação de academia ao ar livre, pista de skate, playground, quadra poliesportiva e campo de futebol, além de adequações nas linhas de ônibus e sinalização de trânsito. Haverá também o plantio de 34 espécies nativas do Cerrado para promover a diversidade ambiental. Um foco importante é a drenagem da região para evitar prejuízos causados pela chuva, especialmente no Sol Nascente (DF). O governador afirmou que já iniciou o plantio de árvores e a recomposição dos gramados e planeja uma reunião com líderes comunitários para ouvir mais demandas.