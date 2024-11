GDF assina ordem de serviço para obras da Piscina de Ondas do Parque da Cidade

A governadora do Distrito Federal em exercício, Celina Leão, assinou nesta sexta-feira (1º) uma ordem de serviço para o início das obras de reforma da Piscina de Ondas, no Parque da Cidade. Conforme o R7 adiantou no começo desta semana, os trabalhos de reconstrução e ampliação do espaço aquático devem começar no início de 2025. O investimento do governo é de R$ 20 milhões e a expectativa é que o empreendimento atenda todos os públicos.



Assim, o complexo terá atrações para quem gosta de muita ou pouca aventura: uma piscina infantil e outra com correnteza leve, além de um tobogã.



A piscina de ondas que marcou a memória de muita gente em Brasília foi inaugurada em 1978, e parou de funcionar em 1997. Para que o novo projeto resgate e respeite lembranças da original, o Arquivo Público do DF disponibilizou plantas e documentos do primeiro projeto.