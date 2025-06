GDF entrega 58 imóveis do programa habitacional Morar Bem, no Alto Mangueiral

O GDF (Governo do Distrito Federal) entregou nesta sexta-feira (6) 58 unidades habitacionais no bairro Alto Mangueiral, parte do programa Morar Bem, avaliadas em aproximadamente R$ 4 mil por metro quadrado. O projeto deve abrigar mais de 23 mil pessoas e inclui infraestrutura como escolas, ciclovia e áreas verdes.



Renato Barreiro, um dos novos moradores, expressou sua satisfação em participar do início deste projeto: “É uma satisfação enorme estar participando do início desse projeto”. Ao todo, estão previstas mais de 7.000 unidades na região, com um investimento superior a R$ 1,5 bilhões.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!