GDF entrega lotes e auxílio para construção a 198 famílias em vulnerabilidade social

O governo do Distrito Federal entregou lotes no Residencial Tamanduá a 198 famílias que perderam suas casas em um incêndio na quadra 406 do Recanto das Emas e às famílias da comunidade do Bananal, na Fercal. Ambas viviam em ocupações inadequadas.



O governador Ibaneis Rocha declarou que "alguns têm mais recursos, por isso fizemos os projetos pela Cohab (Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal) de um, de dois e de três quartos para que as pessoas possam ampliar suas residências." Ele também anunciou a entrega de 2.000 lotes para famílias de baixa renda no Distrito Federal, acompanhados do Cartão Material de Construção.



