GDF lança linha de crédito para taxistas comprarem carros elétricos

O governo do Distrito Federal anunciou uma linha de crédito para taxistas adquirirem carros elétricos. O governador Ibaneis Rocha informou que 3.400 permissões de transporte serão contempladas. A taxa de juros será de 1,75%, com carência de três meses e prazo total de pagamento em oito anos.



O BRB será responsável pela gestão desse crédito. Segundo o governador, a medida faz parte dos esforços para promover uma economia mais sustentável e a expectativa é que Brasília se torne a primeira capital com frota totalmente elétrica.



