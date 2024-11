GDF monta sala para monitorar danos causados pela chuva

O GDF montou, nesta quinta-feira (17), uma sala de monitoramento para acompanhar os danos causados pela chuva. O objetivo é agilizar a resposta aos estragos decorrentes do alto volume de águas pluviais. Segundo o secretário de Obras, Valter Casimiro, a Novacap fica a cargo da maior parte das tarefas.



Sobre o Drenar-DF – programa de escoamento e captação de águas pluviais –, o chefe da pasta explicou que as obras não terminaram porque, entre a L2 e a L4 Norte, foi encontrada uma rocha, que impediu a perfuração do solo. “Como o material é muito duro, demora mais”, detalhou. Casimiro acrescentou que o GDF espera o fim das obras até janeiro de 2025.