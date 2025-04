Golpe do Paco: golpistas que agiam na ruas e saídas de bancos são presos em Ceilândia (DF)

Em Ceilândia (DF), uma idosa de 73 anos foi alvo do golpe do falso objeto, conhecido como Golpe do Paco. O golpe consiste na vítima encontrar um objeto ou pacote de dinheiro e o golpista insiste em recompensá-la.



Durante uma operação da 15ª DP, a polícia prendeu golpistas que agiam nas ruas e portas de bancos. Valdirene Rodrigues Porto e Priscila Leite de Souza foram presas por estelionato e associação criminosa. Luciano Bento de Castro Neto, que monitorava o crime, também foi indiciado.







