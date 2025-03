Governador Ibaneis Rocha é homenageado por obras de infraestrutura no DF

O governador Ibaneis Rocha foi homenageado nesta quinta-feira pelas obras de infraestrutura realizadas no Distrito Federal desde 2019. O evento ocorreu no Setor Clubes Sul e destacou o projeto Drenar DF, com investimento de R$ 180 milhões para combater alagamentos na Asa Norte. Também foi mencionado o túnel Rei Pelé, que beneficia 135 mil motoristas em Taguatinga. Durante seu discurso, o governador afirmou que a situação do DF melhorou consideravelmente e destacou o aumento do orçamento para R$ 68 milhões, além do esperado superávit de até R$ 13 bilhões este ano. Ele ressaltou o direcionamento desses recursos para a infraestrutura, modernização das cidades e investimento social.



